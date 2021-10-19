Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Граждане вывозят с Камчатки в багаже больше 500 тонн незаконно добытой красной икры в год, заявил в Совете Федерации глава краевого Минсельхоза Андрей Здетоветский. Он предложил вернуть ограничения на такие перевозке.

По словам министра, выработка такого количества икры предполагает браконьерское изъятие более 15 тысяч тонн рыбы.

"Такой ущерб, по самым скромным оценкам, исходя из действующих такс, оценивает в более 15 млрд рублей ежегодно для РФ", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2020 году Камчатский край представил в Совете безопасности и на правкомиссии по проблемам рыбохозяйственного комплекса предложение запретить перевозить больше 10 кг красной икры без электронных ветсертификатов. За счет этого регион рассчитывает помешать легализации икры, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

Однако, по его словам, предложения края, которые были оформлены соответствующим поручением, в течение отработки не были признаны рядом ведомств, в частности, Минтрансом, отвечающим за транспортный надзор. "И также Минсельхоз и Россельхознадзор не нашли здесь проблем, связанных с ветеринарной безопасностью", - сказал он.

При этом министр отметил, что большая часть перевозимой икры вырабатывается в кустарных условиях, без соблюдения требований к ее качеству и безопасности "и, безусловно, несет риски для потребителей".

Другие регионы Дальнего Востока поддерживают ограничение таких перевозок, а Камчатка просит Москву "развернуться" к этой проблеме.

"Мы готовы выступить пилотным регионом по апробированию таких ограничений", - сказал Здетоветский.