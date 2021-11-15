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Власти задумались о запрете авиакомпаниями вывоза незаконной икры с Дальнего Востока

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз незаконно добытой икры с Дальнего Востока может быть введен правилами авиакомпаний. Об этом сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации на тему "Вопросы законодательного обеспечения мер по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (ННН-промысел)" в понедельник.

"Есть возможность сделать это через правила авиакомпаний", - сказал он.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов также сообщил, что "пока решение не принято, но есть решение, которое проработали с Минюстом – возможно внести в правила перевозки запрет на перевозку в багаже так называемой незаводской икры – той икры, которая контейнерами перевозится в багаже, в ручной клади".

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"Еще доработаем, пойдем по пути изменения ветеринарных правил и других законодательных актов, либо по пути эксперимента, и посмотрим, как именно на Камчатке это сработает", - заявил он.

Камчатский край готов уже в 2022 году выступить пилотным регионом для проведения такого эксперимента, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Именно перевозка является тем звеном, тем бутылочным горлышком, на котором эффективнее всего бороться и перекрывать незаконный промысел, - сказал он. - Необходимо урегулировать и ответственность за перевозку незаконно добытых водных биоресурсов. Сегодня это тот пробел в законодательстве и регулировании, который позволяет уходить от ответственности".

Как сообщалось, по оценке Минсельхоза Камчатского края, объем красной икры, который граждане перевозят с Камчатки в багаже, превышает 500 тонн в год. Выработка такого количества икры предполагает браконьерское изъятие более 15 тыс. тонн рыбы, размер ущерба оценивается в более 15 млрд рублей ежегодно.

В октябре правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко обратила внимание Минсельхоза и Росрыболовства на то, что они затягивают выполнение поручения об ограничении вывоза водных биоресурсов, включая икру, для личного потребления из регионов промысла.

На заседании комиссии в сентябре прошлого года обсуждалась возможность ограничения перевозки, в частности красной икры, 10 килограммами. Необходимость введения ограничений направлена на предотвращение легализации продукции, полученной в результате браконьерского вылова рыбы.

Росрыболовство Илья Шестаков Минсельхоз Минюст Камчатский край

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