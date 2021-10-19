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Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ученик шестого класса школы в поселке Сарс (Пермский край), устроивший стрельбу, направлен в специализированное медучреждение для обследования и оказания психиатрической помощи, сообщается на сайте регионального управления СК РФ во вторник.

В беседе со следователями подросток дал подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было.

По уголовным делам, возбужденным после инцидента, назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы, проводятся иные следственные мероприятия.

Утром в понедельник, 18 октября, ученик 6-го класса два раза выстрелил в стенах школы в Сарсе. Подростка обезвредила директор школы. Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. Занятия в школе отменены до вторника.

В результате инцидента пострадал один ученик, госпитализация не потребовалась.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 293 (халатность) и 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) УК РФ. Кроме того, по факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по ч. 3 ст. 30, п.п. "в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Хроника 03 февраля 2014 года – 19 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
Пермский край Сарс СКР

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