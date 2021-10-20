Эксперт Роспотребнадзора назвала прогнозируемым подъем заболеваемости COVID-19

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Наблюдаемый в России подъем заболеваемости коронавирусом вызван распространением штамма "дельта", а также игнорированием мер профилактики, что влияет на интенсивность распространения вируса и увеличивает возможность повторного заражения, заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В настоящее время мы наблюдаем сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19. Но на его интенсивность повлияло распространение дельта-штамма, который отличается большей заразностью. И при несоблюдении мер профилактики число вторичных случаев инфицирования возрастает до 5-6", - сказала Пшеничная.

По ее словам, данный "подъем в принципе был прогнозируемым".

"Среди заболевших есть и ранее вакцинированные, но они в подавляющем большинстве случаев болеют легко", - уточнила Пшеничная.

Большинство тяжелых больных, по словам Пшеничной, составляют те, кто ранее не болел и не вакцинировался, в том числе пожилые люди старше 60 лет, и те, кто имеет хронические заболевания.

Эксперт Роспотребнадзора добавила, что на территории России в настоящее время в основном циркулирует дельта-штамм и его производные.

"Для защиты от дельта-штамма требуется более высокий титр защитных антител, со временем он может снижаться, поэтому не следует забывать о необходимости ревакцинации спустя 6 месяцев после первичной вакцинации. Нужно провакцинироваться и спустя 6 месяцев, если переболел", - добавила Пшеничная.

Она также отметила, что для снижения заболеваемости необходимо, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

"По скорректированным данным, он должен охватывать не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня этот показатель чуть больше 45%", - напомнила эксперт.

В России в последнее время ежесуточно фиксируют более 30 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 и его последствий каждый день умирают более 1 тыс. человек.