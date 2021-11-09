Госдума рассмотрит отмену техосмотра и "обнуление" губернаторских сроков

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Государственная Дума на пленарном заседании во вторник рассмотрит ряд резонансных законопроектов.

Среди вынесенных на повестку вопросов значится отмена обязательного технического осмотра для личного авто- и мототранспорта россиян. Как ожидается, депутаты рассмотрят сразу два альтернативных законопроекта на эту тему (первое чтение).

Кроме того, должно состояться рассмотрение в первом чтении законопроекта о единой системе публичной власти в России, который предполагает целый ряд новелл - начиная от снятия ограничений на два срока губернаторства подряд и заканчивая запретом для главы региона именоваться "президентом".

Наконец, в первом чтении может быть принята законодательная инициатива, распространяющая санкции так называемого "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев, посягающих на права россиян.

Техосмотр

Как ожидается, на рассмотрение вынесут два альтернативных законопроекта: один - внесенный "Справедливой Россией - За правду" (СРЗП) 15 июня (1193342-7), другой - внесенный "Единой Россией" 14 сентября (1249892-7). Оба предполагают отмену техосмотра для личного транспорта.

Как сообщалось, законопроект "Единой России" об отмене ТО был поддержан правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы. Он предполагает, что техосмотр будет необходим физическим лицам лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла. Для коммерческого автотранспорта, включая такси, процедура, по этому законопроекту, остается обязательной.

В законопроекте фракции СРЗП прямо не прописывается сохранение техосмотра для регистрационных действий с транспортом. Тем не менее, есть указание на то, что ТО остается обязательным для всех, кто не использует транспорт в личных целях - в частности, обязательной процедура, предлагают в партии, должна остаться для такси и служебного транспорта.

Губернаторы: "обнуление" и "президентство"

Инициатива о единой системе публичной власти в России (1256381-7) была внесена в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Законопроект касается ряда аспектов работы региональных властей.

Одна из самых заметных новелл документа - губернаторские сроки. Сейчас глава любого российского региона не может избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Также в проекте сохраняется уже существующий в законодательстве запрет для глав российских регионов именоваться "президентом".

Единственный российский регион, где глава субъекта именуется "президентом", - Татарстан - законопроект раскритиковал: именно из Казани в здание Думы на Охотном Ряду пришел единственный "региональный" отрицательный отзыв на документ. В профильном думском комитете при этом уже заявили, что отступать по позиции по поводу "президентсва" в российских республиках не намерены. "Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы", - заявлял глава комитета и соавтор инициативы Крашенинников.

Отдельно прописывается, что после отрешения главы региона от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в каком другом субъекте.

Документ содержит и другие положения.

Так, предлагается закрепить право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональное министерство финансов будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Отдельной статьей унифицируется порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму, при этом срок представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения сокращается с 30 до 15 дней.

Санкции для иностранцев

2 июня правительство внесло в Госдуму проект поправок (1185348-7) в так называемый "закон Димы Яковлева", расширяющих действие некоторых его положений на любых иностранцев, а не только граждан США, как это предусмотрено законом в настоящее время. Речь идет о расширении таких санкций, как запрет на въезд в РФ, арест на территории России финансовых активов, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, а также приостановление деятельности компаний, которые находятся под контролем попавшего под санкции иностранца.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что не изменяются требования "закона Димы Яковлева", касающиеся иностранного усыновления. В профильном комитете также ранее заявляли, что поправки усыновления не касаются.

Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", широко известный как "закон Димы Яковлева" или как "ответ на американский закон Магнитского", был принят в 2012 году. По нему, в частности, граждане США не могут выступать усыновителями в России. Свое неофициальное название он получил в честь маленького мальчика Димы, которого его усыновитель-американец в 2008 году оставил одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик, которому на тот момент был 1 год 9 месяцев, погиб, усыновителя оправдал американский суд.

Помимо темы усыновления, закон предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении граждан США, совершивших преступления против россиян, вынесших несправедливые приговоры гражданам РФ или ущемивших их права. Предусматривается запрет на въезд в РФ, арест финансовых активов, запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

В нынешнем виде первая статья закона, где перечислены эти меры, касается только граждан США. Новым законопроектом правительство предлагает расширить действие этой статьи на любых иностранцев, следует из документа. Параллельно вносятся корреспондирующие правки в закон о порядке въезда и выезда из РФ.