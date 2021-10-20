Еще семь человек умерли от отравления метанолом в Свердловской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Свердловской области, по предварительным данным, еще несколько человек умерли от отравления метанолом, сообщил "Интерфаксу" региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев в среду.

"Четыре - Екатеринбург, три - Белоярский район. Предположительно, все - метанол", - сказал собеседник агентства. По его словам, люди умерли 15-20 октября.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР воздержались от комментариев.

Накануне сообщалось, что в регионе 18 человек насмерть отравились метанолом. 16 из них умерли в Екатеринбурге, по одному - в Нижнем Тагиле и Ревде. В их крови нашли метиловый спирт. По версии следствия, его продавали на рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержаны двое подозреваемых. В понедельник суд в Екатеринбурге продлил им срок задержания на 72 часа.