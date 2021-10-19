Свердловчан призвали сообщать прокурорам о сбыте поддельного алкоголя

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Свердловской области сообщила, что открыла "горячую линию" по которой жителей региона призвали сообщать о случаях производства и продажи контрафактного алкоголя.

Это было сделано после того, как в регионе 18 человек насмерть отравились метанолом. 16 из них погибли в Екатеринбурге, по одному - в Нижнем Тагиле и Ревде. В их крови нашли метиловый спирт. По версии следствия, его продавали на рынке в Чкаловском районе Екатеринбурга.

По подозрению в причастности к сбыту этой жидкости задержаны двое подозреваемых. 18 октября суд продлил им срок задержания на 72 часа. Дело о массовом отравлении расследуется по ч.3 ст.238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).