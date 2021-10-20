Два человека задержаны по делу об отравлении метанолом в Свердловской области

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в среду двух человек в рамках дела о смертельном отравлении людей метиловым спиртом в Свердловской области. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня задержали двух лиц. Уроженец Грузии и Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службах регионального следственного управления СКР и управления ФСБ воздержались от комментариев.

В октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 18 человек: 16 – в Екатеринбурге, по одному – в Нижнем Тагиле и Ревде. Среди жертв – 12 мужчин и шесть женщин в возрасте от 25-30 до 78 лет. В крови умерших обнаружен метанол.

По данным следствия, метиловый спирт продавали на одном из рыночных комплексов Чкаловского района Екатеринбурга.

Региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу", что, предположительно, еще семь человек скончались от отравления метанолом в Свердловской области – четверо в Екатеринбурге, остальные в Белоярском районе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).