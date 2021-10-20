Путин выразил недоумение из-за некоторых его друзей, затягивающих с вакцинацией

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что люди, в том числе некоторые его друзья, откладывают вакцинацию от коронавируса.

"Смотрю по своим, близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, если честно, странно. Разговоры эти странные. Спрашиваю своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?". Вопрос ко мне: "А ты привился?". "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, я привился. Спрашиваю: "Привился?" - "Нет". Почему? "Ну, не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Просто я не понимаю, что происходит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Он отметил, что низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям.

"Я повторяю еще раз - вакцина реально снижает риски заболевания и тяжелых осложнений после болезни, угрозы смерти. У нас надежная, эффективная вакцина. Я хочу еще раз сказать - у нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться тяжелых последствий", - подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание глав субъектов РФ на необходимость наращивать темпы вакцинации и призвал граждан активно прививаться: "Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных".