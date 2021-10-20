Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Путин выразил недоумение из-за некоторых его друзей, затягивающих с вакцинацией

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что люди, в том числе некоторые его друзья, откладывают вакцинацию от коронавируса.

"Смотрю по своим, близким людям, по своим друзьям. Иногда даже, если честно, странно. Разговоры эти странные. Спрашиваю своих близких людей, однокурсников: "Ты привился?". Вопрос ко мне: "А ты привился?". "Нет пока". "Я подожду, пока ты привьешься". Хорошо, я привился. Спрашиваю: "Привился?" - "Нет". Почему? "Ну, не знаю, подожду пока". Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями. Просто я не понимаю, что происходит", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в среду.

Он отметил, что низкий уровень вакцинации приводит к опасным последствиям.

"Я повторяю еще раз - вакцина реально снижает риски заболевания и тяжелых осложнений после болезни, угрозы смерти. У нас надежная, эффективная вакцина. Я хочу еще раз сказать - у нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Лучше вакцинироваться, зачем дожидаться тяжелых последствий", - подчеркнул глава государства.

Он также обратил внимание глав субъектов РФ на необходимость наращивать темпы вакцинации и призвал граждан активно прививаться: "Речь идет о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, в конце концов, о здоровье ваших родных".

Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Коронавирус

Новости по теме

Новости

Правительство поддержало законопроект о пожизненном сроке для педофилов

Пандемия коронавируса

Путин потребовал не занижать данные о COVID-19

Путин призвал деликатно контролировать самоизоляцию членов семьи больных COVID

Еще семь человек умерли от отравления метанолом в Свердловской области

Пандемия коронавируса

Путин поддержал введение нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября

Путин поддержал введение нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября
Пандемия коронавируса

Занятость коек пациентами с COVID превысила 95% в семи регионах РФ

Пандемия коронавируса

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Голикова попросила Путина ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Суд назначил Дудю штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });