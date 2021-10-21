В Екатеринбурге арестовали фигуранта дела о смертельном отравлении метанолом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под арест одного из обвиняемых по делу, возбужденному после смертельного отравления 18 человек в Свердловской области метиловым спиртом, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Фигуранта арестовали на два месяца. В суде мужчина заявил, что не считает себя виновным.

Как сообщалось, в октябре в Свердловской области в результате отравления метиловым спиртом скончались 18 человек: 16 - в Екатеринбурге, по одному - в Нижнем Тагиле и Ревде. В крови умерших обнаружили метанол.

По версии следствия, метиловый спирт людям продали на одном из рынков Екатеринбурга.

20 октября региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщил "Интерфаксу" о возможных новых жертвах. По его данным, в области от отравления метанолом, предположительно, скончались еще семь человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Четверо человек были задержаны, троим следствие предъявило обвинение и направило в суд ходатайство о заключении их под стражу.