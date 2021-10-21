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Следствие попросило арестовать троих по делу об отравлении метанолом на Урале

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Следствие попросило Чкаловский суд Екатеринбурга арестовать трех фигурантов дела о смертельном отравлении людей метиловым спиртом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Им вменяют сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК).

В пресс-службе областного управления СК пока это не комментируют.

В октябре в Свердловской области насмерть отравились метанолом 18 человек: двое в Екатеринбурге и по одному в Нижнем Тагиле и Ревде. Следствие считает, что этот спирт им продали на одном из рынков в Екатеринбурга.

20 октября региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сообщилhttps://www.interfax.ru/russia/798398 "Интерфаксу", что жертвами отравления в регионе могли стать еще семь человек.

Свердловская область Екатеринбург Ревда Нижний Тагил СКР Чкаловский суд Дмитрий Чукреев

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