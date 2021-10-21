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Степашин оценил долю фальсификата на строительном рынке в пределах 25%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за отсутствия в законе понятия "фальсифицированная промышленная продукция" на строительном рынке России затруднен контроль качества, а доля фальсификата достигает 25%, заявил президент Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

Он считает, что в законах нужно дать четкие определения и ввести меры ответственности за производство, реализацию и использование промышленного фальсификата, поскольку такой товар небезопасен.

По его словам, Общественный совет уже предлагал внести в законы поправки и дать определение промышленного фальсификата, но впоследствии выяснилось, что это задача не столько Минстроя, сколько Минпромторга.

Пока движения по этому предложению нет.

Определение позволило бы ввести некий набор обязательных нормативов и проверять соответствие им материалов, работ и строений, отметил Степашин. Он подчеркнул, что эта работа должна идти параллельно с сокращением количества обязательных норм в строительстве и не противоречит этому тренду, поскольку от качества стройматериалов напрямую зависит безопасность зданий и сооружений.

Наличие стандартов, в свою очередь, позволяет ускорить строительство в ряде случаев. В качестве примера сопредседатель Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию Андрей Лоцманов привел строительство 23 коронавирусных госпиталей в рекордно короткие сроки.

"Они спасли десятки тысяч людей. Их нельзя было построить без применения стальных металлоконструкций и типовых проектов. Металлурги годами разрабатывали стандарты и своды правил по строительству, и сейчас стоит вопрос о том, чтобы применение стальных конструкций в строительстве узаконить", - пояснил Лоцманов.

В мае 2020 год президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по упрощению разрешительных процедур в строительстве.

"Всякие СНИПы, хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса - их нужно, наконец, зачистить, в конце концов. Надо навести там порядок", - сказал он тогда.

После этого вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что благодаря разработанным правительством мерам срок строительства соцобъектов в России сократится на один год. Он также заявлял, что в рамках сокращения инвестиционно-строительного цикла правительство до конца года пересмотрит количество согласительных процедур в строительстве со 137 до 50.

"Мы отменили обязательные требования в области СНИПов и ГОСТов. На сегодня из 10 тысяч у нас 3 тысяч стали рекомендательными, а оставшиеся 7 тысяч мы практически все рассмотрели, и на 90% переработали, упростили и сделали максимально приближенными к современным требованиям. При этом работа на этом не останавливается, мы еще планируем 2-3 тысячи норм привести в соответствие", - говорил Хуснуллин.

Сергей Степашин Минстрой Минпромторг Андрей Лоцманов Марат Хуснуллин

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