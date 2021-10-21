Загруженность отелей и санаториев Сочи в дни локдауна составит до 90%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи ожидают максимальную загрузку курорта в предстоящие ноябрьские выходные, совпавшие с объявленными в России нерабочими днями из-за ситуации с коронавирусом.

"В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. В отелях она составит более 75%, в санаториях - порядка 90%", - сообщил в четверг мэр Сочи Алексей Копайгородский в своём телеграме.

Он отметил, что, по расчетам специалистов, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тыс. человек. "Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тыс. человек. Еще 20 тыс. приедет железнодорожным транспортом", - написал он.

По его словам, загрузка на предстоящий период сопоставима с показателями активного летнего сезона.

"Рекордно высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон", - добавил Копайгородский.

За исполнением карантинных мер во всех районах города проследят комиссии из сотрудников Роспотребнадзора, администрации и полиции.

Ранее сообщалось, что в четверг на заседании краевого штаба по предотвращению распространения коронавируса под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева были приняты решения по внесению изменений в региональное постановление "О введении режима повышенной готовности".

Нерабочими в Краснодарском крае будут дни с 30 октября по 7 ноября. На этот период вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи, как и в других курортных городах региона, будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета на портале госуслуг. Также в эти дни отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия, а с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них будет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг.