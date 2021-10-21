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Власти Крыма усилят контроль за турбизнесом на нерабочей неделе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В курортных городах Крыма ужесточат проверки соблюдения COVID-ограничений в период нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики в четверг.

"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова министерство курортов и туризма совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении.

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В четверг состоится расширенное рабочее совещание в режиме видео-конференц-связи по введению дополнительных ограничений.

По словам главы Минкурортов Вадима Волченко, все объекты размещения должны усилить работу по дезинфекции, контролю масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить регулярное измерение температуры.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 19 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 90 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

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В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий, в том числе - гостиниц. Пожилых обязали самоизолироваться.

По информации источника "Интерфакса", власти обсуждают более жесткие ограничения для туристов, в том числе обязательное тестирование. Это связано с возможным наплывом отдыхающих в период нерабочей недели.

Крым

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