Таможня предупредила о сокращении импорта мандаринов из Абхазии вдвое

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Абхазия с начала "мандаринового" сезона, который стартовал в начале октября, экспортировала в Россию 200 тонн мандаринов, сообщила краснодарская таможня. Сравнивая с 2020 годом, ведомство прогнозирует сокращение импорта в 2021 году вдвое, до 27 тысяч тонн, но не исключает, что ситуация изменится.

Как рассказали в пресс-службе таможни, в этом году "мандариновый" сезон начался позже, возможно, из-за погодных условий. Годом ранее мандарины нового урожая начали поступать в середине сентября.

В 2020 году Абхазия поставила в Россию рекордные 55 тысяч тонн цитрусовых. В пиковые дни нагрузки в декабре таможенный контроль в сутки проходили более 700 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией. По сравнению с 2019 годом поставки увеличились вчетверо на фоне хорошего урожая.

Цитрусовые относятся к скоропортящейся продукции, таможенное оформление и контроль груза проводится в приоритетном порядке.