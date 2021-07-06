Лавров заявил, что РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россия будет давать "жесткий и решительный" ответ на возможные новые недружественные действия со стороны США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал - на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Министр подчеркнул, что "взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений".

Он напомнил, что по итогам российско-американского саммита в Женеве президент РФ Владимир Путин "четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах".

"На переговорах возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние "нотации": мол, мы Москве "указали, четко предупредили, обозначили требования", - отметил глава МИД РФ.

"К слову, все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Россия "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - заявил Лавров.

Ранее, 28 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье для газеты "Коммерсантъ" и журнала "Россия в глобальной политике" прокомментировал итоги встречи Путина с Байденом и отказ ряда стран пригласить президента России на саммит ЕС. Он добавил, что итогом саммита в Брюсселе стало поручение Еврокомиссии и Европейской внешнеполитической службе "про запас" разработать новые антироссийские санкции "без указания на какие-то "грехи". Комментируя саммит РФ-США, Лавров заявил, что в Москве намерены и дальше работать с Вашингтоном, но обратил внимание на "заскорузлость" позиции США.