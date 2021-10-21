Суд направил приставам новые материалы для взыскания с Facebook 17 млн руб.

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам очередные материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, так как сведений о добровольном исполнении компанией постановлений мирового судьи от 10 июня нет, в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении четырех решений суда, которыми Facebook признан виновным в административных правонарушениях. Согласно этим решениям, компании назначены штрафы в общей сложности на 17 млн рублей, сказала Гуринчук.

Пресс-секретарь отметила, что сегодня Facebook подала заявления об отсрочке исполнения постановлений по данным штрафам, "ссылаясь на технические проблемы" в переводе денег в счет погашения штрафов.

По словам пресс-секретаря, данное требование будет рассмотрено судом 25 октября. В случае, если суд предоставит Facebook отсрочку, принудительное взыскание 17 млн рублей будет приостановлено.

Это не первое игнорирование компанией решений российского суда. Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

"Вместе с тем, компания повторно обратилась в суд с просьбой предоставить ей отсрочку по выплате 26 млн рублей. В удовлетворении данных требований сегодня суд отказал", - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что ранее суд по просьбе Facebook уже предоставлял отсрочку в добровольной выплате 26 млн рублей штрафов до 4 октября, однако компания так и не исполнила решения суда.

Таким образом, общая сумма штрафов, которые будут принудительно взысканы с соцсети, составила 43 млн рублей.

Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки.

Также оборотные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента могут грозить и Google.