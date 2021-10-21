Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд направил приставам новые материалы для взыскания с Facebook 17 млн руб.

Суд направил приставам новые материалы для взыскания с Facebook 17 млн руб.
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы направил приставам очередные материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания с компании 17 млн рублей штрафов.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, так как сведений о добровольном исполнении компанией постановлений мирового судьи от 10 июня нет, в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении четырех решений суда, которыми Facebook признан виновным в административных правонарушениях. Согласно этим решениям, компании назначены штрафы в общей сложности на 17 млн рублей, сказала Гуринчук.

Пресс-секретарь отметила, что сегодня Facebook подала заявления об отсрочке исполнения постановлений по данным штрафам, "ссылаясь на технические проблемы" в переводе денег в счет погашения штрафов.

По словам пресс-секретаря, данное требование будет рассмотрено судом 25 октября. В случае, если суд предоставит Facebook отсрочку, принудительное взыскание 17 млн рублей будет приостановлено.

Это не первое игнорирование компанией решений российского суда. Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

"Вместе с тем, компания повторно обратилась в суд с просьбой предоставить ей отсрочку по выплате 26 млн рублей. В удовлетворении данных требований сегодня суд отказал", - сказала пресс-секретарь.

Она напомнила, что ранее суд по просьбе Facebook уже предоставлял отсрочку в добровольной выплате 26 млн рублей штрафов до 4 октября, однако компания так и не исполнила решения суда.

Таким образом, общая сумма штрафов, которые будут принудительно взысканы с соцсети, составила 43 млн рублей.

Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Кроме того, в Роскомнадзоре ранее сообщили о составлении в отношении Facebook протокола об административном правонарушении, по которому компании грозит оборотный штраф до 10% от годовой выручки.

Также оборотные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента могут грозить и Google.

Facebook Зульфия Гуринчук Москва Таганский суд

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 21 октября

Путин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверить

Путин согласился, что "размытые критерии" закона об иноагентах нужно еще раз проверить

Путин попросил западную цивилизацию "в наш дом особенно не лезть"

Путин заявил, что санкции против нуждающихся стран противоречат гуманизму

В Екатеринбурге арестовали всех троих фигурантов дела об отравлении метанолом

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

Число жертв отравления метиловым спиртом в Свердловской области выросло до 24

На экс-депутата Госдумы Бурнашова завели дело после конфликта с полицейским

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни

Самарская область собралась ввести дополнительные нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Кафе, спортзалы и кинотеатры в Севастополе будут закрыты на нерабочей неделе

Дело Михаила Абызова

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.

Кассационный суд отклонил жалобу Абызова на изъятие более 32 млрд руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });