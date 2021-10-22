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ФСБ предотвратила теракт на транспорте на Ставрополье

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали в Ставрополе члена террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ), который готовил взрыв на объектах транспорта с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В спецслужбе отметили, что во время обыска по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы, приобретенные им для изготовления самодельного взрывного устройства.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), части 1 статьи 30, части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств), заявили в ФСБ

ФСБ Ставропольский край ИГ

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