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Анатолий Карпов получит вакантный мандат депутата Госдумы от ЕР

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вакантный депутатский мандат Ольги Баталиной, назначенной первым замглавы Минтруда, будет передан чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, сообщил "Интерфаксу" источник в "Единой России".

Собеседник агентства отметил, что еще один вакантный мандат - назначенного врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева - получит экс-глава Росимущества, первый зампред комитета Госдумы VII созыва по собственности Юрий Петров.

Баталина была избрана депутатом Госдумы на прошедших в сентябре парламентских выборах по региональному списку "Единой России", сложила полномочия в октябре в связи с назначением первым замминистра труда и соцзащиты.

Анатолий Карпов работал в Госдуме VI и VII созывов во фракции "Единая Россия".

Госдума Единая Россия Анатолий Карпов Ольга Баталина

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