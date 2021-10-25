Править законы об IT-гигантах в РФ пока не планируется

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Внесение изменений в законы, регулирующие работу IT-гигантов в РФ, пока не планируется, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв по итогам встречи с руководством компании Google.

"На сегодня вопрос о дальнейшем совершенствовании законодательства в этом направлении пока не стоит. Посмотрим, как будут события разворачиваться дальше, если потребуется, мы вернёмся к этому вопросу, на сегодня пока лично я не вижу необходимости вносить какие-то корректировки в законы", - сказал Пискарев журналистам.

Кроме того, он отметил, что представители руководства Google на встрече с депутатами Госдумы в понедельник не смогли уточнить, готовы ли они исполнять вступающий с нового года в силу закон об обязанности IT гигантов открывать в России представительства. "С нового года у нас вступает в силу закон, по которому все платформы такого уровня как Google должны создать на территории нашей страны представительства с полными правами и обязанностями как юридическое лицо, к которому можно предъявить претензию", - сказал Пискарев.

При этом, по словам Пискарева, в понедельник на вопрос, какие действия предпринимает для реализации этого закона Google, Панчини сказал, что "пока еще он на этот вопрос не готов ответить". "Надеемся, что за оставшиеся два месяца они этот вопрос урегулировать", - сказал глава комитета Думы.

Он также отметил, что в комитете Госдумы готовы оказать содействие в разъяснении закона.

Встреча членов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции с представителями руководства Google Марко Панчини и Мариной Жунич прошла в понедельник на площадке Думы в онлайн формате.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек создавать в России полноценные представительства (филиалы). Собственный филиал, отделение или юридическое лицо в России должны будут открыть все зарубежные владельцы сайтов, информационных систем и программ, подпадающие под один из четырех критериев: они распространяют информацию на русском языке или языках народов РФ, ориентированную на россиян рекламу, обрабатывают сведения о пользователях из РФ или получают денежные средства от российских граждан и юрлиц.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, блокировка ресурса в рунете.