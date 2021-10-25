Минфин в ноябре обсудит пересмотр налогового соглашения с Берном

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Глава Минфина Антон Силуанов планирует в ноябре в Швейцарии на заседании межправительственной комиссии двух стран обсудить пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения. Он сообщил об этом журналистам.

В сентябре его заместитель Алексей Сазанов сообщил, что Минфин предложил Швейцарии пересмотреть это соглашение, и швейцарская сторона согласилась это обсудить.

О планах предложить такие переговоры Швейцарии и Гонконгу вице-премьер Алексей Оверчук говорил в августе 2020 года, после этого в правительстве согласовывали соответствующие предложения.

Россия стала пересматривать соглашения об избежании двойного налогообложения с другими странами после того, как в марте 2020 года президент предложил ввести повышенный (15%) налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета. Эта мера была анонсирована в обращении к гражданам как часть "антикоронавирусного пакета" мер поддержки.

Договориться о пересмотре соглашений удалось с Кипром, Люксембургом и Мальтой. С Нидерландами соглашение пришлось денонсировать, оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.