Чиновники сообщили, что под завалами в Набережных Челнах ищут двоих

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах под завалами после взрыва газа могут быть два человека, сообщило Татарстана по делам печати и массовым коммуникациям "Татмедиа", подчеркивая, что это предварительная и неподтвержденная информация.

В телеграм-канале "Татмедиа" со ссылкой на МЧС говорится, что с обоими установлен контакт.

"Несколько человек под завалами подают признаки жизни", - сказал информированный источник "Интерфакса". По его словам, спасатели установили их местоположение и пытаются извлечь из-под завалов.

Спасатели поднялись в разрушенные квартиры четвертого и пятого этажей по пожарной лестнице.

По словам очевидцев, взрывной волной задело автомобили на противоположной стороне улицы. На видео с места можно заметить, что проезжая часть засыпана мусором. По данным "Татмедиа", взрыв разрушил восемь квартир. Ранее сообщалось, что газ в пятиэтажке взорвался в квартире на четвертом этаже и взрывом разрушило перекрытия между четвертым и пятым этажами. Источник "Интерфакса" вероятной причиной взрыва назвал утечку газа из неисправного шланга.

В МЧС сообщили, что в пострадавший дом направят кинологические расчеты для поиска пропавших. В ведомстве отмечали, что врачам передали четверых пострадавших. В Минздраве Татарстана добавили, что один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.