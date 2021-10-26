Более 10% госпитализированных в РФ пациентов с COVID находятся в тяжелом состоянии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Около 270 тысяч пациентов с COVID-19 в настоящее время госпитализировали в России, более 10% из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что в структуре госпитализированных 11% человек находятся в тяжелом состоянии.

"Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения", - отметил глава Минздрава.

По его словам, максимально тяжело COVID-19 протекает у невакцинированных пациентов, особенно тех, кто имеет артериальную гипертонию, ожирение и сахарный диабет. Эти категории являются "первыми, которые должны пройти вакцинацию".

В ходе заседания Мурашко также сообщил, что сейчас в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом, это больше, чем на пике заболеваемости прошлого сезона. Кроме того, министр заявил, что в РФ сейчас занято почти 90% "ковидных" коек.