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Мурашко потребовал ужесточить антиковидные ограничения в 13 регионах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В 13 регионах России нужно ужесточить ковид-ограничения и увеличить число инфекционных коек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это Удмуртия, Адыгея, Чувашия, Марий Эл, Чукотка, Приморье, а также Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Омская, Рязанская, Владимирская и Самарская области.

Министр поблагодарил руководителей шести регионов, где нерабочие дни ввели с 25 октября, раньше, чем предполагает указ президента. Он подчеркнул важность своевременного реагирования чиновников на рост заболеваемости коронавирусом. Министр отметил, что в регионах, где уже ввели ограничения, темпы прироста заболевания снизились до 10-10,5% в неделю.

"Мы ведем рейтингование регионов с учетом заболеваемости, общего количества пациентов, коечной сети - видим высокие риски. Хотел бы отметить регионы, имеющие наиболее высокий риск по оказанию медицинской помощи пациентам. Это Республика Татарстан, Ивановская область, Оренбургская область, Воронежская область, Саратовская область, Удмуртская республика, Липецкая область. Эти системы здравоохранения находятся в максимальном напряжении", - сказал также Мурашко.

"В целом доля свободного коечного фонда составляет на уровне 12%", - сказал он.

Министр отметил, что особенностью этого периода стало быстрое развитие тяжелого течения заболевания и экстренной госпитализации у непривитых граждан.

По данным Минздрава, сейчас в России с COVID-19 госпитализированы около 268,5 тысячи человек, 11% из них находятся в тяжелом состоянии.

"Анализируя статистику и течение заболевания, мы видим, что те пациенты, которые своевременно не начинают лечение на вторые сутки, к сожалению, имеют высокий риск осложнения течения заболевания, в том числе тяжелого течения", - отметил Мурашко.

Всего сейчас болеют коронавирусной инфекцией более 1,3 млн человек, это больше, чем на прошлом пике заболеваемости, добавил он.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав коронавирус

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