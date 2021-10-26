В Хакасии введут комендантский час и остановят общественный транспорт

Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В связи со сложной ситуацией с коронавирусом в Хакасии власти республики решили ввести жесткие ограничения с 28 октября по 7 ноября. В частности, там вводится комендантский час, а в крупных городах прекращается работа общественного транспорта, кроме такси.

Ограничения анонсировал в инстаграме глава региона Валентин Коновалов.

"Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 06:00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно", - решил он.

В Абакане, Черногорске и Саяногорске будет прекращена работа городского общественного транспорта, а водителям такси разрешат работать при условии, если у них есть либо сертификат о вакцинации от COVID-19, либо справка о перенесенном менее полугода назад заболевании.

Республиканские образовательные учреждения, от детских садов до вузов, распускаются на каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано ввести каникулы в эти же дни.

В республике будет прекращена торговля, кроме как с доставкой, работа общепита и сферы услуг. Разрешат работать аптекам и точкам, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Кафе и ресторанам можно будет работать только на вынос.

Людям старше 60 лет предписано самоизолироваться дома.

Работодатели, которые не смогут прервать работу, должны будут перевести на удаленку не меньше 50% сотрудников.

Медицинские учреждения будут работать в обычном режиме.

Все эти меры Коновалов объяснил необходимостью разорвать цепочки заражения, для чего периода с 30 октября по 7 ноября будет недостаточно.

"Так или иначе будет нанесен ущерб экономике, этого избежать не удастся. Но, заплатив эту цену, мы просто обязаны добиться положительного эффекта", - написал он и призвал земляков отнестись к ограничениям с пониманием, осознанно пойти на самоограничения и прививаться.

Губернатор предупредил, что направил в МВД, Роспотребнадзор и прокуратуру рекомендации "согласованно принять все меры по контролю исполнения вновь введенных ограничений".