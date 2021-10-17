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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Мельбурне собрались со следующей недели снять затяжной локдаун

В Мельбурне собрались со следующей недели снять затяжной локдаун
В Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне на следующей неделе отменят режим строгого локдауна, который длился более 250 дней, сообщает издание The Guardian со ссылкой на премьера штата Виктория Дэниела Эндрюса.

"С 23:59 четверга (15:59 по Москве 21 октября) больше не будет локдауна, не будет ограничений на выход из дома и комендантского часа", - приводит издание слова Эндрюса.

Таким образом, шестой по счету локдаун Мельбурна завершится на пять дней ранее, чем планировалось. Основной причиной такого решения является активизация вакцинации от коронавируса жителей штата Виктория. Как ожидается, к 21 октября в штате полностью вакцинируют 70% населения старше 16 лет.

Отмечается, что жители Мельбурна, несмотря на отмену локдауна, по-прежнему не смогут выезжать из своей агломерации в другие районы. Останется в силе и ряд других ограничений.

Власти штата отметили, что большее ослабление ограничений последует за тем, как показатель вакцинации населения достигнет 80%. Изначально ожидалось, что это произойдет 5 ноября. Однако, как отмечается, вероятно, данную цель по вакцинации достигнут ранее.

Как отмечают западные СМИ, локдауны в Мельбурне вводили с марта 2020 года. В общей сложности жители города пережили шесть локдаунов, которые в сумме продлились около девяти месяцев. Таким образом, Мельбурн побил рекорд по самому длительному в мире сохранению ограничений на выход жителей из дома.

Ранее в октябре режим изоляции отменили в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Он продлился там более 100 дней. Главной причиной отмены ограничения является активная вакцинация жителей города - более 70% лиц старше 16 лет привились от COVID-19. В городе вновь открываются пабы, рестораны и кафе, но только для тех жителей, кто прошел вакцинацию.

Режим локдауна продолжит действовать в Австралийской столичной территории.

Всего в Австралии с начала пандемии коронавируса выявили свыше 143 тыс. заражений, более 1,5 тыс. инфицированных скончались.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране
Хроника 09 января 2020 года – 17 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия Мельбурн

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