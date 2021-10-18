В Латвии на месяц введут локдаун

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Латвия с четверга и на четыре недели, до 15 ноября, вводит особо строгие ограничения, или локдаун, в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Закрыты будут почти все магазины, развлекательные заведения и другие услуги, а также школы.

Решение еще предстоит утвердить во вторник на заседании правительства.

Кариньш добавил, что такое решение было принято из-за низкого охвата вакцинацией в Латвии. "Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", - сказал премьер.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в период локдауна все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00, однако это не означает, что люди не смогут вернуться с работы или пойти на нее.

Школьные каникулы планируют на неделю, а после них все группы классов, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно, и с 1 ноября только 1-3-и классы возобновят полноценное обучение, а остальные классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

За последнюю неделю в Латвии число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%.