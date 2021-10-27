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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Еще 36 582 случая коронавируса выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Максимальный суточный прирост был зафиксирован 25 октября - 37 930 новых случаев COVID-19. Второй день в РФ наблюдается относительное снижение суточной заболеваемости: накануне выявлено 36 582 заражений, 26 октября - 36 446 эпизодов.

При этом зафиксирован новый антирекорд по приросту скончавшихся: за сутки умерли 1 123 человека. Накануне умерли 1 106 человека. Больше всего смертей в Москве - 91, в Санкт-Петербурге - 74, в Краснодарском крае - 42.

Поправились и выписаны 7 млн 242 735 пациента, в том числе 29 151 за последние сутки.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Москве: 5 789. В Петербурге - 2 913, в Московской области - 2 670.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 352 601 случай коронавирусной инфекции.

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