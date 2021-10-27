Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снижается второй день подряд

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выявили еще 5 789 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб. Накануне сообщалось о 6 074 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице уменьшилась на 285 случаев. Снижение суточного COVID-прироста продолжается второй день подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 91 человека в столице. Общее число скончавшихся достигло 30 963. Смертность в городе продолжает расти.

Выздоровели за сутки 4 471 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 572 825 человек.

Накануне сообщалось о 3 924 выписанных и 86 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 октября составляет 1 786 570.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи, работодатели обязаны также до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" необходимо довести до 80% число вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.