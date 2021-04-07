Коммунисты ждут в мае ответа на запрос об установке бюста Сталину в Мурманске

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Мурманске коммунисты, добивающиеся установки бюста Иосифу Сталину, встретились с чиновниками комитета градостроительства и территориального развития мэрии, и теперь надеются получить ответ властей о месте для памятника к маю, когда будут доработаны необходимые документы.

Об этом "Интерфаксу" рассказал один из инициаторов установки памятника, бывший секретарь обкома, депутат Мурманской областной думы от КПРФ Михаил Антропов.

По его словам, коммунисты предлагают поставить бюст в центре города по одному из трех адресов: у кинотеатра "Мурманск", на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев или в сквере у памятника городам-побратимам. В мэрии им предложили рассмотреть площадку на улице Егорова.

Антропов отметил, что окончательное решение об установке бюста Сталину будет за городской администрацией.

Бюст Сталину уже изготовлен, коммунисты также готовы заказать постамент для него и обеспечить планировку территории вокруг.

Ранее Антропов рассказывал, что заполярные коммунисты несколько лет вынашивали идею установки бюста Сталину и собирали на это деньги. К середине июня 2020 года они собрали больше 200 000 рублей из необходимых 350 000. На тот момент они были готовы поставить монумент в городе, если мэрия это разрешит, либо на территории обкома партии, где уже стоит бюст Ленину.

Противники появления памятника Сталину в городе указывают на существование в Мурманской области многочисленных лагерей ГУЛАГа и использование труда репрессированных.