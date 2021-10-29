В Якутске анонсировали "Ночь ревакцинации" в цирке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Якутске вечером 30 и 31 октября в здании Государственного цирка проведут акцию "Ночь ревакцинации", на которой можно будет сделать прививку от коронавируса "без записи и прикрепления", сообщил республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на Министерство инноваций.

Акция продлится с 18 до 23 часов в эти два дня.

По данным оперштаба, в Якутии полностью привиты 54,2% населения , в Якутске - 55,61%.

Между тем, в Ижевске 30 октября в субботу 30 октября для предпринимателей проведут акцию по вакцинации. Ее в своем офисе организует Корпорация развития Удмуртии. Первый вице-премьер региона Константин Сунцов через пресс-службу корпорации объяснил, что бизнесменам решили "дать дополнительную возможность привиться самим и привить сотрудников".

Привиться в здании Корпорации можно будет по предварительной записи. Там будет в наличии первый и второй компонент вакцины "Спутник V". Также планируется организовать вакцинацию вторым компонентом 20 ноября.