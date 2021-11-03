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Сжигать кур на полигоне тюменской птицефабрики будут до 15 ноября

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Горение на полигоне ПАО "Птицефабрика "Боровская", где уничтожается все поголовье из-за высокопатогенного вируса гриппа птиц, полностью прекратится к середине ноября. Об этом сообщает в среду региональный оперштаб.

"По расчетам специалистов, горение должно полностью прекратиться к 15 ноября. К этому времени вся подлежащая утилизации птица сгорит до зольного остатка, как и предписано ветеринарными правилами", - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 ноября будет сожжен яичный порошок, но этот процесс займет всего одну ночь.

На протяжении двух недель тюменцы жалуются в соцсетях на запах гари из-за сжигания кур на птицефабрике. Следователи в Тюмени организовали проверку в связи с этими обращениями.

По словам заместитель губернатора Тюменской области, директора регионального департамента АПК Владимира Чейметова, в пиковый период на полигоне круглосуточно работали более 500 человек и почти 70 единиц техники.

По его словам, полигон соответствовал всем требованиям. Непосредственно под сжигание понадобилось 4 га, а общая площадь полигона составила 14 га. В сжатые сроки нужно было уничтожить более 6 тыс. тонн птиц.

13 октября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении карантина по высокопатогенному гриппу птиц на территории птицефабрики "Боровская", решено было уничтожить все поголовье птицефабрики – это около 4,5 млн птиц.

ПАО "Птицефабрика "Боровская" им. А.А.Созонова" – крупный птицеводческий комплекс по производству яиц и мяса птицы, осуществляет поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также на Урал и в Центральную Россию. Основным акционером (более 99,9% акций) является Тюменская область в лице областного департамента имущественных отношений.

Птицефабрика Боровская Тюменская область

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