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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Вакцинированным в период ограничений разрешат посещать различные мероприятия

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Правительство составит список мест, посещение которых будет доступно привитым граждан в период ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"У тех, кто сделал прививку, шире выбор, как использовать свободное время в условиях ограничений, в том числе в нерабочие дни. Президент поручил обеспечить таким гражданам возможность посещать различные мероприятия или объекты, используя QR-код", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Перечень таких объектов будет определен правительством и может быть расширен главой конкретного региона", - отметил он.

Премьер добавил, что в числе таких мест могут быть театры и музеи. "Предъявив QR-код, человек подтверждает, что он сделал прививку, у него есть сертификат. Это поможет снизить риски заражения в общественных местах", - сказал Мишустин.

Период нерабочих дней, объявленный указом президента в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, начался в РФ 30 октября и продлится до 7 ноября.

Ограничения в нерабочие дни

В нерабочие дни вводится ряд ограничений, в частности приостанавливается работа предприятий и организаций, на работу может выходить только определенное количество сотрудников, обеспечивающих их функционирование. Исключение в нерабочий период составляют компании непрерывного цикла.

Между тем, допуск по QR-кодам, подтверждающим либо прохождение вакцинации о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста, возможен в эти дни в федеральные учреждения культуры.

Согласно решению правительства, количество зрителей в них не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала.

В случае отсутствия возможности получить QR-код посетители могут вернуть билет в кассу. После завершения нерабочих дней заполняемость может быть увеличена, но не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.

Библиотеки, цирки и концертные залы закрыты для посетителей на период нерабочих дней. Ряд регионов принял решение приостановить работу кинотеатров.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

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