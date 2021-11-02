ФАС одобрила ходатайство компании Абрамовича на прямую долю в Распадской

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что удовлетворила ходатайство компании Романа Абрамовича Greenleas International (владеет 28,64% в Evraz) о приобретении 26,74% ПАО "Распадская".

Запросов от других акционеров Evraz на доли в угольной компании ведомство не получало, сказали "Интерфаксу" в ФАС.

В августе стало известно, что Greenleas подала ходатайство на прямую долю в "Распадской". Evraz до конца года планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы. Их деконсолидация может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Подробности потенциальной сделки по выделению угольных активов, консолидированных на "Распадской", Evraz планирует предоставить в ноябре, сказала директор IR компании Ирина Бахтурина на телеконференции для аналитиков 28 октября.

Компания продолжает работать над структурой потенциального выделения, при этом совет директоров Evraz все еще не принял финальное решение по поводу потенциального выделения и нет никаких гарантий его осуществления, объявил Evraz на прошлой неделе. "Совет директоров будет информировать акционеров в надлежащем порядке", - говорилось в сообщении.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,6%.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов (через Abiglaze Ltd.) контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов (Crosland Global Ltd.) - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%.