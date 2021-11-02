Что произошло за день: вторник, 2 ноября

Туман в столице, директор ЦРУ приехал в Россию, отставка главы Минобороны Украины

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Москву накрыл густой туман. По прогнозам, видимость в столице улучшится только к полуночи. Из-за тумана в московских аэропортах были отменены или задержаны сотни рейсов, десятки самолетов приземлились в других городах. Некоторые пассажиры все еще ждут вылета в Москву. Синоптики поясняют, что причиной затянувшегося тумана стали антициклон и безветренная погода, он имеет естественное происхождение, концентрация загрязняющих веществ в воздухе не превышена.

- В России за сутки выявлено менее 40 тысяч заражений коронавирусом. При этом установлен новый антирекорд по смертности: 1 178 человек. В Москве 5 736 инфицированных, что почти на 24% меньше, чем накануне. Минобрнауки сообщает, что вузы с 8 ноября могут продолжить работу со студентами в удаленном формате.

- Задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД Новосельцева. По словам задержанного, мотивом убийства стал денежный долг, который он не смог вернуть семье погибшего.

- Министр обороны Украины подал в отставку. Ранее сообщалось, что у Андрея Тарана "есть жалобы на состояние здоровья".

- Адвокат сообщил, что Ивану Сафронову добавили обвинение в передаче данных по Сирии. По словам юриста, речь идет об информации о деятельности ВС РФ. Согласно обвинению, за эти данные журналист получил $248.

- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ. Известно лишь, что стороны "обсудили российско-американские отношения".

- При крушении грузового самолета в Южном Судане погибли два россиянина. Причины катастрофы пока не установлены.