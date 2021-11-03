В аэропорту Хабаровска с декабря введут QR-коды при продаже авиабилетов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Предъявление QR-кода потребуется желающим приобрести авиабилет или посетителям аэропорта Хабаровска уже в декабре, сообщается в среду на сайте правительства края.

"С декабря также планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов", - сказано в сообщении.

Кроме того, с 7 ноября QR-код станет "обязательным для использования междугороднего автомобильного и железнодорожного транспорта на территории Хабаровского края".

С 13 ноября коды нужны будут посетителям торговых центров (в крупных городах края - ИФ), кафе и ресторанов, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 12 ноября приостановлена работа бань, детских игровых центров, комнат и аттракционов в закрытых помещениях, а также алкомаркетов, в которых объем продажи алкогольной продукции превышает 50%. Для посещения спа- и косметических салонов, парикмахерских с 4 ноября нужно будет предъявлять QR-код вакцинированного или переболевшего COVID-19.

Сообщается, что власти региона пошли на ужесточение ограничительных мер в связи с ростом заражения COVID-19. Отмечается, что темпы заболеваемости за последние 4 недели выросли в 6 раз. Развернуто 2 тыс. 428 коек в госпиталях, их загруженность составляет 89%.

За последние сутки в Хабаровском крае выявлено еще 437 новых пациентов с коронавирусом, умерли пятеро. Всего в регионе зарегистрировано более 95 тыс. случаев COVID-19, летальных исходов 916. Как сообщалось, для неработающих и не вакцинированных жителей Хабаровского края старше 60 лет объявлена самоизоляция. Отменено очное проведение досуговых, развлекательных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, публичных мероприятий.

Также в Хабаровском крае с 1 ноября заработала система QR-кодов, которые нужно предъявлять при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке. Их заполняемость не должна превышать 50%. Потребуется QR-код на спортивных мероприятиях, в том числе по футболу и хоккею, на трибуны допускается максимум 500 человек.