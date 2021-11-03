Локдаун с закрытием ТЦ и культурных объектов ввели в Хабаровском крае

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края объявили о локдауне в связи ростом заражения коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"На территории Хабаровского края вводится жесткие ограничительные мероприятия в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости и низкими темпами вакцинации: с 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты", - сказано в сообщении.

При этом алкомаркеты на этот период закрываются, а кафе и рестораны смогут работать только на вынос.

"С 13 ноября вводятся коды в торговых центрах, общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах", - говорится в сообщении.

Ранее власти объявляли о введении QR-кодов для общепита, фитнес-залов, спортклубов и бассейнов с 20 ноября. Кроме того, с 13 ноября вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте. Граждане старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR кода, так как среди этой категории граждан самый высокий уровень смертности и при этом низкие темпы вакцинации.

За последние сутки в Хабаровском крае выявлено еще 437 новых пациентов с коронавирусом, умерли пятеро. Всего в регионе зарегистрировано более 95 тыс. случаев COVID-19, летальных исходов 916. Сейчас полностью привито 358 тыс. жителей при необходимости в 600 тысяч человек.

Как сообщалось, с 30 октября по 7 ноября в крае прекратили свою работу детские игровые центры, комнаты и аттракционы в закрытых помещениях. Для неработающих и не вакцинированных жителей старше 60 лет объявлена самоизоляция. Отменено очное проведение досуговых, развлекательных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, публичных мероприятий.

Также в Хабаровском крае с 1 ноября заработала система QR-кодов, которые нужно предъявлять при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке. Их заполняемость не должна превышать 50%. Потребуется QR-код на спортивных мероприятиях, в том числе по футболу и хоккею, на трибуны допускается максимум 500 человек.