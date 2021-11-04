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Владелец АТК "Заполярье" был на борту упавшего под Иркутском Ан-12

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании комиссии по ЧС в четверг озвучил имена и фамилии еще двух человек, находившихся на борту самолета Ан-12, который потерпел крушение под Иркутском.

Ранее в среду глава региона огласил имена и фамилии семи человек, бывших на воздушном судне. Кроме того, по его предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании "Заполярье".

"По тем данным, которые нам дала авиакомпания, дополнительно два человека к тем семи, которые мы вчера озвучили, - именно Володин Юрий Викторович и Вишнев Олег Эдуардович, город Москва", - сказал Кобзев.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на борту Ан-12 было руководство ООО АТК "Заполярье" - гендиректор Юрий Володин и его заместитель Олег Вишнев.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО Авиационная транспортная компания "Заполярье" зарегистрирована в Магадане с июня 2021 года. В качестве гендиректора фигурирует Юрий Володин, который также является единственным собственником компании.

Как сообщалось, вечером в среду Ан-12 потерпел крушение возле села Пивовариха в 7 километрах от Иркутска. Самолет летел по маршруту Кепервеем-Якутск-Иркутск. Борт занимался перевозкой продуктов и товаров народного потребления в Чукотский автономный округ и возвращался в аэропорт базирования.

Все находившиеся на борту Ан-12 погибли. По уточненным данным, в самолете были девять человек: пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающих груз.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Среди версий ЧП следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность судна.

Иркутская область Ан-12 АТК Заполярье Юрий Володин

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