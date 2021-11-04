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Пациентов COVID-госпиталя в Северной Осетии решили перевести в другие медучреждения

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Северной Осетии больных коронавирусом переводят из Архонской больницы в другие медучреждения для оптимизации распределения пациентов, сообщает в четверг пресс-служба Минздрава региона.

"В настоящий момент осуществляется перевод части пациентов Архонской больницы республики для снижения нагрузки на систему подачи кислорода. Угрозы жизни и здоровью пациентов нет, сбоев в системе подачи кислорода нет", - говорится в сообщении.

Медицинским кислородом больница на данный момент обеспечена, система подачи также работает в штатном режиме.

Реанимационных пациентов в больнице нет.

По данным регионального Минздрава на 4 ноября, в Северной Осетии за сутки госпитализированы 73 человека с коронавирусом, выписаны - 74 человека, умерли семь человек. Всего в стационарах находятся 1 035 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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