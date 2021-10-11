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Сбой при переключении подачи кислорода произошел в больнице в Северной Осетии

По заявлению республиканского минздрава, здоровью пациентов угрозы нет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Ардонской центральной районной больнице (ЦРБ) в Северной Осетии вечером в воскресенье произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, неисправность устранена, сообщает пресс-служба минздрава республики.

"В Ардонской ЦРБ около 23:00 мск произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы, не сработал обратный клапан. Данная неисправность была оперативно устранена, в данный момент оборудование работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 96 пациентов больницы, пять из которых находятся в реанимации, полностью обеспечены кислородом, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Там добавили, что в больнице также достаточно резервных баллонов с кислородом.

Это не первый инцидент с системой подачи кислорода в североосетинских больницах.

9 августа девять пациентов РКБСМП во Владикавказе (Северная Осетия) умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы республики Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

10 августа врио главы Минздрава региона Сослан Тебиев сообщил о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В ведомстве уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией. По заявлению республиканского Минздрава, пациенты, которых не удалось спасти, на момент аварии были в тяжелом состоянии. Всего в реанимации находился 71 человек.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был арестован главный врач больницы Владимир Плиев.

Северная Осетия

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