Удмуртия не будет продлевать нерабочие дни

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Высокие темпы вакцинации и текущая ситуация с заболеваемостью позволяют внести изменения в ограничения в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"С 8 ноября возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек", - написал Бречалов на своей странице в соцсети в пятницу.

Он подчеркнул, что посещать их можно только при предъявлении QR-кода, документа о медотводе или ПЦР-теста не старше 72 часов.

При этом глава Удмуртии отметил, что приостановка работы театров, кинотеатров, детских игровых комнат и ярмарок в закрытых помещениях продлевается до 15 ноября. Работа предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа, приостановлена до особого распоряжения.

"Органы местного самоуправления имеют право вводить отдельные ограничительные меры на территории своих муниципалитетов по предложениям оперативных штабов", - отметил Александр Бречалов.