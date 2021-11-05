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Удмуртия не будет продлевать нерабочие дни

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Высокие темпы вакцинации и текущая ситуация с заболеваемостью позволяют внести изменения в ограничения в регионе, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

"С 8 ноября возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек", - написал Бречалов на своей странице в соцсети в пятницу.

Он подчеркнул, что посещать их можно только при предъявлении QR-кода, документа о медотводе или ПЦР-теста не старше 72 часов.

При этом глава Удмуртии отметил, что приостановка работы театров, кинотеатров, детских игровых комнат и ярмарок в закрытых помещениях продлевается до 15 ноября. Работа предприятий общепита в торговых центрах, не имеющих отдельного входа, приостановлена до особого распоряжения.

"Органы местного самоуправления имеют право вводить отдельные ограничительные меры на территории своих муниципалитетов по предложениям оперативных штабов", - отметил Александр Бречалов.

Хроника 09 января 2020 года – 05 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Удмуртия коронавирус

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