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Более 1,3 млн больных COVID-19 находятся под наблюдением медиков в РФ

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Под наблюдением врачей в целом по России находятся 1 млн 377 тыс. человек с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Об этом он сообщил журналистам в субботу в ходе посещения Рязанской области.

На их вопрос, помогли ли нерабочие дни приостановить распространение коронавируса в России, министр ответил утвердительно.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 41 335 случаев, умерли за сутки 1 188 пациентов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус

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