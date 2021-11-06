Более 1,3 млн больных COVID-19 находятся под наблюдением медиков в РФ
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Под наблюдением врачей в целом по России находятся 1 млн 377 тыс. человек с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Об этом он сообщил журналистам в субботу в ходе посещения Рязанской области.
На их вопрос, помогли ли нерабочие дни приостановить распространение коронавируса в России, министр ответил утвердительно.
Ранее в субботу оперштаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 41 335 случаев, умерли за сутки 1 188 пациентов.