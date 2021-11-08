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Путин поговорил с директором ЦРУ по телефону

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Пока директор ЦРУ Уильям Бернс был на прошлой неделе в Москве, президент Владимир Путин переговорил с ним по телефону, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос на брифинге он ответил, что они обсудили двусторонние отношения, кризисную ситуацию в дипломатической практике, вопросы кибербезопасности, обменялись мнениями о региональных конфликтах.

Бернс прибыл в Москву 2 ноября. В тот день его приняли секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор СВР Сергей Нарышкин. О второй встрече было объявлено только 3 ноября.

В посольстве США объяснили, что высокоставленная делегация во главе с Бернсом находилась в Москве 2 и 3 ноября.

В середине октября в Москву приезжала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. После ее визита Песков отметил, что появилось "понимание перспектив продолжения диалога на высшем уровне".

Совбез США ЦРУ Уильям Бернс Владимир Путин Дмитрий Песков СВР

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