Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК закрыл дело об уклонении от уплаты налогов против красноярского бизнесмена Быкова

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следователи закрыли уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"Уголовное дело прекращено. В ходе следствия Анатолий Быков в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджету РФ", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, бизнесмен погасил задолженности по налогам (более 60 млн рублей), пеням и штрафу (свыше 15 млн рублей) - в общей сумме более 75 млн рублей.

В сентябре суд в Красноярске приговорил Быкова за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

Также в отношении него расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества, завершено расследование дела о подстрекательстве к убийству по найму и подстрекательству к покушению на убийство двух лиц по найму.

Быков находится под стражей с мая 2020 года.

СКР Анатолий Быков

Новости по теме

Новости

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии

Американец Рид объявил голодовку в мордовской колонии

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна

Экипаж контейнеровоза, севшего на мель в Приморье, эвакуировали с судна
Пандемия коронавируса

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Туроператоры сообщили о растущем спросе на вакцинные туры за рубеж

Сотрудник Росгвардии погиб при задержании подозреваемых в Петербурге

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

"Газпром" качает больше газа через Украину и Польшу, наращивая запасы в ПХГ Европы

В Росморечфлоте опровергли информацию о том, что контейнеровоз Rise Shine переломился

Что случилось этой ночью: вторник, 9 ноября

Капитан севшего на мель контейнеровоза заявил об угрозе экипажу

Контейнеровоз сел на мель во время шторма у берегов Приморья

Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });