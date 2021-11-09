СК закрыл дело об уклонении от уплаты налогов против красноярского бизнесмена Быкова

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Следователи закрыли уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного следственного управления СКР по краю и Республике Хакасия.

"Уголовное дело прекращено. В ходе следствия Анатолий Быков в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджету РФ", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, бизнесмен погасил задолженности по налогам (более 60 млн рублей), пеням и штрафу (свыше 15 млн рублей) - в общей сумме более 75 млн рублей.

В сентябре суд в Красноярске приговорил Быкова за организацию двойного убийства 27-летней давности к 13 годам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор.

Также в отношении него расследуется уголовное дело об организации преступного сообщества, завершено расследование дела о подстрекательстве к убийству по найму и подстрекательству к покушению на убийство двух лиц по найму.

Быков находится под стражей с мая 2020 года.