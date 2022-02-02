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Жителям Приморья предложили обновить QR-коды из-за сбоев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Жителей Приморского края предупредили, что из-за переоформления сертификатов о вакцинации могут возникнуть сбои со считыванием QR-кодов о прививке, и чтобы этого не происходило, им рекомендовали обновить QR-коды или заново распечатать. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сертификаты о вакцинации от COVID-19 переоформлены по новой форме единого медицинского сертификата. Чтобы избежать проблем со считыванием QR-кода, приморцам рекомендуется распечатать его заново или пользоваться мобильным приложением "Госуслуги", - говорится в пресс-релизе.

Так чиновники отреагировали на жалобы о том, что при сканировании QR-кодов о вакцинации начали появляться сообщения "сертификат не найден". В краевом Минцифры это связали со введением новой формы единого медицинского сертификата.

Специалисты предлагают гражданам пользоваться мобильным приложением "Госуслуги" или "Госуслуги СТОП Коронавирус", либо заново скачать его из личного кабинета на портале госуслуг".

В ноябре жители многих регионов России начали жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации на портале "Госуслуг" неожиданно сократился с 12 месяцев до шести, и у кого-то документ оказался недействительным. Чиновники объяснили, что сбой был вызван корректировкой формы этого документа на "Госуслугах" после введения Минздравом единого формата. Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что сроки действий сертификатов "смешались", поскольку у разработчиков было мало времени на внедрение и тестирование новой формы документа.

Хроника 09 января 2020 года – 02 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Приморский край Госуслуги коронавирус Минцифры

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