РАН выступила за международное партнерство при создании новой орбитальной станции

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры по международному участию в проекте новой российской станции надо начинать уже в ближайшее время, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

"Я думаю, что для нашей будущей станции, скорее всего на высокоширотной орбите, такое международное участие, европейское, может быть китайское, было бы интересно. Но тут все эти договоренности надо не откладывать в долгий ящик", - сказал Зеленый на научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия готова к международной кооперации при создании новой орбитальной станции, которая может стать прототипом для новой МКС.

"Россия готова участвовать в международном проекте, связанном с созданием орбитальных станций. Вот мы сейчас говорим о российской служебной орбитальной станции. На самом деле, к ней такой сейчас интерес, что мы задумались над тем, что может быть российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС. Даже с еще более широким международным участием", - заявил Рогозин журналистам во вторник.

"Рано пока об этом говорить, но мы почувствовали колоссальный интерес от партнеров", - отметил он.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. Генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев отмечал, что корпорация фиксирует множество нарушений, мешающих нормальной эксплуатации станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции. Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.