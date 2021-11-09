Космонавтам придется месяц ждать на орбите возможности полететь к Луне

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Российским космонавтам придется не меньше месяца ждать возможности вылететь к Луне из-за необходимости подготовить космодром "Восточный" к новому пуску, говорится в докладе специалистов ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Третья ракета осуществляет запуск пилотируемого транспортного корабля ("Орленок" - ИФ) с космонавтами на борт околоземной орбитальной станции, где они ожидают запуск четвертой ракеты с кислородно-водородным транспортным кораблем", - говорится в тезисах доклада к научно-технической конференции ученых и специалистов РКК "Энергия".

Как отмечается в докладе, между запусками каждой из ракет четырехпусковой схемы должен быть "интервал не менее одного месяца, связанный с подготовкой стартового стола".

Авторы также указывают, что экипаж, как предполагается, проведет на орбите две недели.

В докладе идет речь о варианте полета на Луну с использованием тяжелых ракет "Ангара", предполагающем четыре пуска.

23 сентября сообщалось, что "Роскосмос" выделит 1,7 млрд рублей на проведение научно-исследовательских работ по лунной программе.

22 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что реализация лунной программы со сверхтяжелой ракетой "Енисей" потребует порядка 1,7 трлн рублей, 900 млрд придется на создание полезной нагрузки и самих пилотируемых средств.

В состав полезной нагрузки, отметил он, входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Также, по его словам, для доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" потребуется 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки.

9 марта в "Роскосмосе" сообщили, что Россия и Китай подписали меморандум о создании международной научной лунной станции.

В январе "Роскосмос" сообщил о выходе российской стороны из американского лунного проекта Gateway.

19 октября 2020 года Рогозин в своем твиттере сообщил, что российская госкорпорация и Китайская национальная космическая администрация провели видеоконференцию по вопросам двустороннего сотрудничества, "включая программу лунных исследований".

В июле 2020 года Рогозин сообщал о переговорах с китайской стороной о создании совместной лунной базы. По его словам, проект также может быть открыт и для других стран, в том числе США.

Целью проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров. Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны – не менее одного земного года.