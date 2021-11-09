Находящегося в "Лефортово" журналиста Сафронова вернули из карцера в камеру

Иван Сафронов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Журналиста Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО "Лефортово", перевели из карцера, куда он был помещен на прошлой неделе, обратно в камеру. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Дмитрий Катчев.

По его словам, Сафронов чувствует себя нормально, жалоб у него нет.

Как рассказали "Интерфаксу" на прошлой неделе в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Сафронов был помещен в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда арестован. С момента ареста он находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Журналисту, остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", вменяется государственная измена. Свою вину он не признает.