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Находящегося в "Лефортово" журналиста Сафронова вернули из карцера в камеру

Находящегося в "Лефортово" журналиста Сафронова вернули из карцера в камеру
Иван Сафронов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Журналиста Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО "Лефортово", перевели из карцера, куда он был помещен на прошлой неделе, обратно в камеру. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник его адвокат Дмитрий Катчев.

По его словам, Сафронов чувствует себя нормально, жалоб у него нет.

Как рассказали "Интерфаксу" на прошлой неделе в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, Сафронов был помещен в карцер из-за того, что вместе с соседом по камере приклеил телеантенну к стене.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда арестован. С момента ареста он находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве. Журналисту, остающемуся в должности советника главы "Роскосмоса", вменяется государственная измена. Свою вину он не признает.

В Москве задержан Иван Сафронов

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Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизменеЖурналиста доставили в Лефортовский суд для избрания меры пресеченияПо данным ФСБ, Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ"Ряд СМИ направили в Лефортовский суд характеристики на бывшего журналиста Сафронова, попросив не арестовывать егоПодозреваемый в госизмене не признал свою вину в судеУ здания ФСБ на Лубянке проходят пикеты в поддержку СафроноваЗадержаны более семи журналистов
Ивана Сафронова задержали утром во вторник по обвинению в госизмене
Хроника 07 июля 2020 года – 09 ноября 2021 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов

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