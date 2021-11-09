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ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС во вторник на фоне ситуации на белорусско-польской границе решил частично приостановить действие соглашения c Минском об упрощенной выдаче виз - применительно к представителям властей Белоруссии, говорится в заявлении ЕС.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающееся превращение миграции в средство (давления - ИФ) белорусским режимом", - приводятся в заявлении слова председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса.

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Согласно заявлению, решение не затрагивает обычных жителей Белоруссии. "Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует наше намерение продолжить противодействовать этой непрекращающейся гибридной атаке", - сказал Хойс.

Согласно пресс-релизу, соответствующее решение опубликуют в официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле 2020 года подписал с Евросоюзом соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз. Соглашение вступило в силу 1 июля 2020 года.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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ЕС Белоруссия

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