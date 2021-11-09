ЕС приостановил упрощенный визовый режим для чиновников Белоруссии

Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС во вторник на фоне ситуации на белорусско-польской границе решил частично приостановить действие соглашения c Минском об упрощенной выдаче виз - применительно к представителям властей Белоруссии, говорится в заявлении ЕС.

"Мы решительно осуждаем и отвергаем продолжающееся превращение миграции в средство (давления - ИФ) белорусским режимом", - приводятся в заявлении слова председателя совета по внутренним делам ЕС Алеша Хойса.

Согласно заявлению, решение не затрагивает обычных жителей Белоруссии. "Сегодняшнее решение еще раз демонстрирует наше намерение продолжить противодействовать этой непрекращающейся гибридной атаке", - сказал Хойс.

Согласно пресс-релизу, соответствующее решение опубликуют в официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле 2020 года подписал с Евросоюзом соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз. Соглашение вступило в силу 1 июля 2020 года.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.