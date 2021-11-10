Помощник Мурашко пояснил высказывание министра о врачах-антипрививочниках

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры ответственности для граждан, в том числе медработников, призывающих к отказу от вакцинации от коронавируса, сказал "Интерфаксу" помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Кузнецов назвал не соответствующей действительности информацию, что Мурашко якобы предложил ввести уголовное наказание для врачей-антипрививочников.

"Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан", - отметил Кузнецов.

"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", - указал помощник главы Минздрава.

Ранее Мурашко, выступая на заседании думского комитета по охране здоровья, заявил, что врачи, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности.